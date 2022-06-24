Сенатор СФ России Ковитиди: для восстановления Херсонской области потребуется ФЦП

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сообщила о том, что для полного восстановления Херсонской области понадобится, по примеру Крыма, федеральная целевая программа.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мой более восьмилетний опыт работы сенатором подтверждает то, что восстановление Херсонщины должно проходить в рамках ФЦП, и мы должны понимать, сколько денег нам на это понадобится, и кто будет отвечать за эти деньги», — заявила Ковитиди.

Сенатор отметила, что особое внимание необходимо обратить на кадровую политику, так как от этого будет зависеть дальнейшее развитие региона.

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил о запуске интеграционных проектов с ранее освобождёнными Херсонской и Запорожской областями Украины.