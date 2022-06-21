Крым запустил интеграционные проекты с Херсонской и Запорожской областями

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил о запуске интеграционных проектов с ранее освобождёнными Херсонской и Запорожской областями Украины.

«Республика Крым запустила проекты по интеграции с освобождёнными Херсонской и Запорожской областями бывшей Украины», — сказал он РИА Новости.

Мурадов напомнил, что между указанными регионами уже удалось наладить торгово-экономические связи, а также восстановить автомобильное и грузовое транспортное сообщение.

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее рассказал об экспорте зерна прошлого урожая из Херсонской области в Россию.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прогнозировал, что урожай зерна в стране в 2022 году может существенно превысить показатель 2021 года и приблизиться к рекордному уровню.