В Херсонской области рассказали об экспорте зерновых в Россию

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал об экспорте зерна прошлого урожая из Херсонской области в Россию. Об этом сообщил ТАСС.

Стремоусов рассказал, что в регионе есть «очень много зерна».

«Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны России», — заявил он.

Замглавы администрации региона уточнил, что имеется в виду продажа зерна в Россию на экспорт.

Также он сообщил, что местные аграрии начнут полномасштабную уборку озимых зерновых культур 20 июня.

Ранее в Херсонской области объявили о готовности начать поставки плодоовощной продукции в Донецкую Народную Республику.