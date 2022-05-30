В Херсонской области рассказали об экспорте зерновых в Россию

Короткая ссылка
Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал об экспорте зерна прошлого урожая из Херсонской области в Россию. Об этом сообщил ТАСС.

Стремоусов рассказал, что в регионе есть «очень много зерна».

«Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны России», — заявил он.

Замглавы администрации региона уточнил, что имеется в виду продажа зерна в Россию на экспорт.

Также он сообщил, что местные аграрии начнут полномасштабную уборку озимых зерновых культур 20 июня.

Ранее в Херсонской области объявили о готовности начать поставки плодоовощной продукции в Донецкую Народную Республику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить