В Херсонской области рассказали об экспорте зерновых в Россию
Стремоусов рассказал, что в регионе есть «очень много зерна».
«Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны России», — заявил он.
Замглавы администрации региона уточнил, что имеется в виду продажа зерна в Россию на экспорт.
Также он сообщил, что местные аграрии начнут полномасштабную уборку озимых зерновых культур 20 июня.
Ранее в Херсонской области объявили о готовности начать поставки плодоовощной продукции в Донецкую Народную Республику.