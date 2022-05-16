В Херсонской области объявили о готовности начать поставки овощей в ДНР

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В Херсонской области объявили о готовности начать поставки плодоовощной продукции в Донецкую Народную Республику.
В Херсонской области объявили о готовности начать поставки овощей в ДНР
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«(Готовы поставлять. — RT) всё, что связано с овощами. Это редиска, огурцы, помидоры, свёкла. Всю гамму этого изобилия и разнообразия мы уже можем сегодня поставлять», — сказал он.

Стремоусов добавил, что поставки из Херсонской области организованы в Крым, где уже «упали цены».

По его словам, цены упали и в Херсонской области, поскольку рынок региона огромный. 

14 мая глава ДНР Денис Пушилин разрешил ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей

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