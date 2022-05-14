Глава ДНР разрешил ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей

Запрет на ввоз товаров в ДНР из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины снят, соответствующий указ размещён на сайте главы республики Дениса Пушилина.

«Глава ДНР издал указ о снятии запрета на ввоз товаров из трёх областей Украины», — говорится в сообщении Донецкого агентства новостей.

Данное решение позволяет резидентам единой таможенной территории заключать внешнеэкономические сделки с нерезидентами — субъектами хозяйствования, зарегистрированными в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе будет работать Международный расчётный банк (МРБ), планируется открыть более 200 отделений.