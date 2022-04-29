Власти Херсонской области сообщили о планах открыть в регионе более 200 отделений МРБ

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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе будет работать Международный расчётный банк (МРБ), планируется открыть более 200 отделений.
Власти Херсонской области сообщили о планах открыть в регионе более 200 отделений МРБ
  • РИА Новости

По его словам, в ближайшее время будет создан банк, который «будет заниматься организацией кассово-денежных расчётов — как наличных, так и безналичных».

«Это будет МРБ-банк — Международный расчётный банк», — приводит его слова РИА Новости.

Сальдо добавил, что у банка есть опыт работы в ДНР и ЛНР. По его словам, на работу планируется привлекать местных жителей, которые разбираются в банковском деле. 

«Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области», — сказал он.

Также Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

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