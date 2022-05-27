Глава Минсельхоза прогнозирует превышение прошлогоднего уровня урожая зерновых в 2022 году

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев прогнозирует, что урожай зерна в стране в 2022 году может существенно превысить показатель 2021 года и приблизиться к рекордному уровню.

«По прогнозам, урожай зерновых 2022 года может существенно превысить прошлогодний уровень и достичь тех объёмов, о которых говорил президент в своём выступлении, приблизиться, по сути, к максимальным», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, в этом году более 96% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остаётся самым крупным экспортёром пшеницы в мире.

Министр экономического развития Максим Решетников также отметил, что Россия остаётся надёжным поставщиком зерна в нынешних условиях, в марте-апреле она нарастила поставки, в том числе в недружественные страны.