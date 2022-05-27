Глава Минсельхоза прогнозирует превышение прошлогоднего уровня урожая зерновых в 2022 году
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«По прогнозам, урожай зерновых 2022 года может существенно превысить прошлогодний уровень и достичь тех объёмов, о которых говорил президент в своём выступлении, приблизиться, по сути, к максимальным», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, в этом году более 96% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остаётся самым крупным экспортёром пшеницы в мире.
Министр экономического развития Максим Решетников также отметил, что Россия остаётся надёжным поставщиком зерна в нынешних условиях, в марте-апреле она нарастила поставки, в том числе в недружественные страны.