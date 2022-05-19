Решетников заявил о наращивании Россией поставок пшеницы в марте-апреле

Россия остаётся надёжным поставщиком зерна в нынешних условиях, в марте-апреле она нарастила поставки, в том числе в недружественные страны. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022».

Об этом сообщает РИА Новости.

«В прошлом году, несмотря на общемировое снижение поставок продовольствия на международные рынки, Россия стала крупнейшим экспортёром зерна. Отгрузили 30 млн т в 100 стран мира, больше всего — в Турцию, Египет, страны Южной Азии. Мы остаёмся надёжным поставщиком и в нынешних условиях. В марте-апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные страны и даже в те, которые наложили на нас санкции», — сказал Решетников.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала о дискуссиях по вывозу украинского зерна через безопасные коридоры в Чёрном море.

В свою очередь, в Кремле напомнили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.