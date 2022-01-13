«Сыграли важную роль в стабилизации ситуации»: Путин оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Он уточнил, что с их помощью удалось взять под охрану все жизненно важные объекты и высвободить военнослужащих для проведения специальных операций внутри страны. Глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно.

Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Об этом российский лидер рассказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, особо отметив, что «это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева».

«Удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры и высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что операция миротворческих сил была организована быстро, слаженно и эффективно. Президент подчеркнул, что помощь со стороны ОДКБ позволила восстановить в Казахстане порядок и теперь республика может в спокойном режиме решать вопросы социально-экономического и политического характера.

«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили», — отметил Путин.

При этом российский лидер призвал различать выступавших за понижение цен на энергоносители граждан республики и митингующих, «которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия».

В свою очередь, Шойгу доложил президенту, что миротворцы ОДКБ в Казахстане приняли под охрану несколько объектов, представляющих особую важность. Он также подчеркнул, что ввод миротворцев позволил высвободить около 1,6 тыс. сотрудников силовых структур Казахстана, «которые включились активно в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику». По словам Шойгу, коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно.

13 января Владимир Путин также обсудил вывод миротворцев в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, Токаев проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, «принимаемых с учётом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ», а также поблагодарил российскую сторону.

«Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ», — сообщили в Кремле.

AP

© Russian Defense Ministry Press Service

Напомним, 5 января Токаев обратился к лидерам стран — членов ОДКБ. Он сообщил, что Казахстан столкнулся с внешней агрессией со стороны международных террористических группировок.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для помощи в нормализации обстановки.

12 января президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике. Он подтвердил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, их вывод начнётся 13 января.

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Токаев также заявил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную, и выразил благодарность коллегам — главам государств.

По итогам заседания оперативного штаба пресс-служба Токаева сообщила, что его решение о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к спасению города.

Как рассказали в Минобороны России, миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты органам правопорядка Казахстана. Там добавили, что возвращение миротворцев в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

«В соответствии с планом, разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны республики Казахстан, началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе президента Таджикистана Эмомали Рахмона также сообщили о начале вывода военных, прибывших в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, в связи со стабилизацией ситуации. В пресс-службе Минобороны Белоруссии также сообщили, что участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации в составе сил ОДКБ в Казахстане завершено.

В свою очередь, генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что обстановка в республике стабилизировалась благодаря скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооружённых сил Казахстана и правоохранительных органов страны. Миротворческая операция, подчеркнул Зась, показала, что потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим.

«Давая оценку деятельности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, нельзя не отметить чёткие, хорошо скоординированные действия военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Самолётами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2 тыс. миротворцев и около 250 единиц техники», — добавил он.

Напомним, США резко негативно отреагировали на ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и потребовали от властей республики объяснений, почему те обратились к организации.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков обратил внимание, что реакция США на операцию ОДКБ в Казахстане подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях Вашингтона в Евразии. По его словам, «американцы себя не сдержали».

«Вот эти довольно саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, тоже нам многое показали и подтвердили — может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений, — чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели», — отметил Рябков.

Тем временем Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в память о погибших при беспорядках казахстанских военнослужащих будет установлен мемориал на площади Республики.

«Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан», — приводит РИА Новости его слова.