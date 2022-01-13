«Сыграли важную роль в стабилизации ситуации»: Путин оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Об этом российский лидер рассказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, особо отметив, что «это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева».
«Удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры и высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что операция миротворческих сил была организована быстро, слаженно и эффективно. Президент подчеркнул, что помощь со стороны ОДКБ позволила восстановить в Казахстане порядок и теперь республика может в спокойном режиме решать вопросы социально-экономического и политического характера.
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили», — отметил Путин.
При этом российский лидер призвал различать выступавших за понижение цен на энергоносители граждан республики и митингующих, «которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия».
В свою очередь, Шойгу доложил президенту, что миротворцы ОДКБ в Казахстане приняли под охрану несколько объектов, представляющих особую важность. Он также подчеркнул, что ввод миротворцев позволил высвободить около 1,6 тыс. сотрудников силовых структур Казахстана, «которые включились активно в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику». По словам Шойгу, коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно.
13 января Владимир Путин также обсудил вывод миротворцев в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, Токаев проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, «принимаемых с учётом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ», а также поблагодарил российскую сторону.
«Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнёру и союзнику по ОДКБ», — сообщили в Кремле.
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
Напомним, 5 января Токаев обратился к лидерам стран — членов ОДКБ. Он сообщил, что Казахстан столкнулся с внешней агрессией со стороны международных террористических группировок.
6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для помощи в нормализации обстановки.
12 января президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике. Он подтвердил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, их вывод начнётся 13 января.
Токаев также заявил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную, и выразил благодарность коллегам — главам государств.
По итогам заседания оперативного штаба пресс-служба Токаева сообщила, что его решение о направлении в Алма-Ату дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, привело к спасению города.
Как рассказали в Минобороны России, миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты органам правопорядка Казахстана. Там добавили, что возвращение миротворцев в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.
«В соответствии с планом, разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны республики Казахстан, началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе президента Таджикистана Эмомали Рахмона также сообщили о начале вывода военных, прибывших в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, в связи со стабилизацией ситуации. В пресс-службе Минобороны Белоруссии также сообщили, что участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации в составе сил ОДКБ в Казахстане завершено.
В свою очередь, генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что обстановка в республике стабилизировалась благодаря скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооружённых сил Казахстана и правоохранительных органов страны. Миротворческая операция, подчеркнул Зась, показала, что потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим.
«Давая оценку деятельности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, нельзя не отметить чёткие, хорошо скоординированные действия военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Самолётами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2 тыс. миротворцев и около 250 единиц техники», — добавил он.
Напомним, США резко негативно отреагировали на ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и потребовали от властей республики объяснений, почему те обратились к организации.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков обратил внимание, что реакция США на операцию ОДКБ в Казахстане подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях Вашингтона в Евразии. По его словам, «американцы себя не сдержали».
«Вот эти довольно саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, тоже нам многое показали и подтвердили — может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений, — чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели», — отметил Рябков.
Тем временем Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.
Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в память о погибших при беспорядках казахстанских военнослужащих будет установлен мемориал на площади Республики.
«Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан», — приводит РИА Новости его слова.