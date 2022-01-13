Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты органам правопорядка Казахстана

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Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты органам правопорядка Казахстана, сообщило Минобороны России. Подразделения миротворческих сил приступают к подготовке техники для возвращения в пункты постоянной дислокации.
Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты органам правопорядка Казахстана
  • AP

«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — заявили в ведомстве.

Миротворцы подготавливают технику и материальные средства для загрузки в самолёты ВКС России и доставки в пункты постоянной дислокации.

Возвращение миротворцев в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

Как стало известно ранее, Совет министров обороны ОДКБ утвердит порядок вывода миротворческого контингента из Казахстана 13 января.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов отмечал, что миротворцы покинут республику в течение десяти дней.

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