Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты органам правопорядка Казахстана
- AP
«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — заявили в ведомстве.
Миротворцы подготавливают технику и материальные средства для загрузки в самолёты ВКС России и доставки в пункты постоянной дислокации.
Возвращение миротворцев в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.
Как стало известно ранее, Совет министров обороны ОДКБ утвердит порядок вывода миротворческого контингента из Казахстана 13 января.
Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов отмечал, что миротворцы покинут республику в течение десяти дней.