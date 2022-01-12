Министры обороны стран ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана 13 января

Совет министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердит порядок вывода миротворческого контингента из Казахстана 13 января.

Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов.

«Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утверждён Советом министров обороны ОДКБ», — цитирует его Интерфакс.

По словам Занейтдинова, внеочередное заседание совета глав оборонных ведомств ОДКБ пройдёт 13 января в режиме видео-конференц-связи.

Ранее Занейтдинов сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике.

По его словам, миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, их вывод начнётся 13 января.