Президент Казахстана Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике
- AP
«Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря ОДКБ Владимира Занейтдинова.
Он подтвердил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, их вывод начнётся 13 января.
Ранее президент Казахстана отметил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.