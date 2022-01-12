Президент Казахстана Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике. Об этом он сказал на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.
Президент Казахстана Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике
  • AP

«Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря ОДКБ Владимира Занейтдинова.

Он подтвердил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, их вывод начнётся 13 января.

Ранее президент Казахстана отметил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.

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