Президент Казахстана Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике. Об этом он сказал на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

AP