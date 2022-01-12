Пресс-служба Токаева: направление в Алма-Ату дополнительных военных сил спасло город
- AP
«Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алма-Ату дополнительных сил, в том числе Контингента миротворческих сил ОДКБ, город был спасён и отбит от террористов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Токаев отметил, что оценивает миссию ОДКБ в республике как очень успешную.
Он заявлял, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог бы быть утрачен контроль над Алма-Атой.