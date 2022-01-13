Миротворцы из Таджикистана вернутся домой из Казахстана 14 января

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Военные из Таджикистана, прибывшие в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, возвратятся домой 14 января.
Миротворцы из Таджикистана вернутся домой из Казахстана 14 января
  • AP

Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сказал коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону.

«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Эмомали Рахмона о стабилизации ситуации в стране и принимаемых мерах по выводу с сегодняшнего дня контингента объединенных миротворческих сил ОДКБ из республики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы таджикистанского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону обстановку на таджикско-афганской границе.

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