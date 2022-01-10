Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе

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Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону обстановку на таджикско-афганской границе.
Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе
  • РИА Новости

«Затрагивалась также афганская проблематика, в частности, обстановка на таджикско-афганской границе», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее Рахмон предложил сформировать единый список организаций, которые страны ОДКБ признают террористическими.

Он добавил, что у южных границ стран ОДКБ, на северо-востоке Афганистана, насчитывается свыше 6 тыс. боевиков.

В конце декабря посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что Россия начинает строительство современной пограничной заставы в Таджикистане на границе с Афганистаном.

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