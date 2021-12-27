Россия начинает строить погранзаставу на таджикско-афганской границе

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Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что Россия начинает строительство современной пограничной заставы в Таджикистане на границе с Афганистаном.
Россия начинает строить погранзаставу на таджикско-афганской границе
  • Legion-Media

«Ещё один вклад России — это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин, выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава», — приводит ТАСС слова дипломата.

Он отметил также, что российская сторона осуществила ряд поставок вооружения для Вооруженных сил Таджикистана.

Ранее президент России Владимир Путин назвал военную базу России в Таджикистане важным элементом безопасности в регионе.

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