Россия начинает строить погранзаставу на таджикско-афганской границе

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что Россия начинает строительство современной пограничной заставы в Таджикистане на границе с Афганистаном.

«Ещё один вклад России — это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин, выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава», — приводит ТАСС слова дипломата.

Он отметил также, что российская сторона осуществила ряд поставок вооружения для Вооруженных сил Таджикистана.

Ранее президент России Владимир Путин назвал военную базу России в Таджикистане важным элементом безопасности в регионе.