Путин назвал военную базу России в Таджикистане важным элементом безопасности в регионе

Российская военная база в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Наша военная база, которую мы с вами создали в своё время, она всё-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там для того, чтобы они жили в нормальных условиях», — заявил Путин. Его слова приводит ТАСС.

Путин также выразил озабоченность в связи с ситуацией на афгано-таджикистанской границе.

Ранее министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода и представитель российского МВД в Душанбе Алексей Егоров обсудили вопросы укрепления сотрудничества России и Таджикистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.