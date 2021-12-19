МВД Таджикистана и России укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода и представитель МВД России в Душанбе Алексей Егоров обсудили вопросы укрепления сотрудничества России и Таджикистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества России и Таджикистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом, и Рахимзода, и Егоров выразили готовность совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, оружием и нелегальной миграцией», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-центра правоохранительного ведомства Нусратулло Махмадзода.

По его словам, обсуждалась борьба с транснациональной организованной преступностью.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности.