МВД Таджикистана и России укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода и представитель МВД России в Душанбе Алексей Егоров обсудили вопросы укрепления сотрудничества России и Таджикистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
МВД Таджикистана и России укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом
  • AP

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества России и Таджикистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом, и Рахимзода, и Егоров выразили готовность совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, оружием и нелегальной миграцией», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-центра правоохранительного ведомства Нусратулло Махмадзода.

По его словам, обсуждалась борьба с транснациональной организованной преступностью.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить