Рябков обсудил с главами посольств ряда стран СНГ евразийскую безопасность

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Замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности.
Рябков обсудил с главами посольств ряда стран СНГ евразийскую безопасность
  • РИА Новости

«Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики общеевропейской и евразийской безопасности. Представители дипмиссий были проинформированы о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее в Кремле заявили, что замглавы МИД России Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.

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