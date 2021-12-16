Рябков обсудил с главами посольств ряда стран СНГ евразийскую безопасность

Замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности.

«Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики общеевропейской и евразийской безопасности. Представители дипмиссий были проинформированы о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее в Кремле заявили, что замглавы МИД России Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.