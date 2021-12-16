Швейцария готова принять переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности

Официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Леа Цюрхер сообщила, что Швейцария готова предоставить место для проведения переговоров представителей России, США и стран НАТО по теме гарантий безопасности, если в этом будет необходимость.

«Швейцария готова предложить свои услуги, если они будут полезны и желательны. Это также включает роль организатора или координатора дискуссий и встреч», — приводит РИА Новости её слова.

При этом она отметила, что МИД Швейцарии не комментирует конкретные запросы по соображениям конфиденциальности.

Ранее в Кремле заявили, что замглавы МИД России Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.