Швейцария готова принять переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности
- Reuters
«Швейцария готова предложить свои услуги, если они будут полезны и желательны. Это также включает роль организатора или координатора дискуссий и встреч», — приводит РИА Новости её слова.
При этом она отметила, что МИД Швейцарии не комментирует конкретные запросы по соображениям конфиденциальности.
Ранее в Кремле заявили, что замглавы МИД России Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.