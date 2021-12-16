Швейцария готова принять переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Леа Цюрхер сообщила, что Швейцария готова предоставить место для проведения переговоров представителей России, США и стран НАТО по теме гарантий безопасности, если в этом будет необходимость.
Швейцария готова принять переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности
  • Reuters

«Швейцария готова предложить свои услуги, если они будут полезны и желательны. Это также включает роль организатора или координатора дискуссий и встреч», — приводит РИА Новости её слова.

При этом она отметила, что МИД Швейцарии не комментирует конкретные запросы по соображениям конфиденциальности.

Ранее в Кремле заявили, что замглавы МИД России Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить