Глава Таджикистана Рахмон: необходим список запрещённых ОДКБ террористических организаций

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, которые страны ОДКБ признают террористическими.

«Хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ», — сказал Рахмон на онлайн-саммите ОДКБ.

По его словам, беспокойство вызывает то, что ещё не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы.

Ранее Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран ОДКБ, на северо-востоке Афганистана, насчитывается свыше 6 тыс. боевиков.