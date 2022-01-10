Глава Таджикистана Рахмон: необходим список запрещённых ОДКБ террористических организаций

Короткая ссылка
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, которые страны ОДКБ признают террористическими.
Глава Таджикистана Рахмон: необходим список запрещённых ОДКБ террористических организаций
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ», — сказал Рахмон на онлайн-саммите ОДКБ.

По его словам, беспокойство вызывает то, что ещё не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы.

Ранее Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран ОДКБ, на северо-востоке Афганистана, насчитывается свыше 6 тыс. боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить