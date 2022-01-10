Глава Таджикистана Рахмон: необходим список запрещённых ОДКБ террористических организаций
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«Хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ», — сказал Рахмон на онлайн-саммите ОДКБ.
По его словам, беспокойство вызывает то, что ещё не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы.
Ранее Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран ОДКБ, на северо-востоке Афганистана, насчитывается свыше 6 тыс. боевиков.