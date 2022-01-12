Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Хабар 24» поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.
Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

«Даю восемь месяцев... основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике.

Министры обороны стран ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана 13 января.

Также Токаев отменил чрезвычайное положение в трёх регионах страны — Западно-Казахстанской области, Северо-Казахстанской области и Павлодарской области.

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