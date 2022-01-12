Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате
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«Даю восемь месяцев... основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике.
Министры обороны стран ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана 13 января.
Также Токаев отменил чрезвычайное положение в трёх регионах страны — Западно-Казахстанской области, Северо-Казахстанской области и Павлодарской области.