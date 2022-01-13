Рябков назвал саморазоблачающей реакцию США на действия ОДКБ в Казахстане

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Реакция США на операцию ОДКБ в Казахстане была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях Вашингтона в Евразии, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков назвал саморазоблачающей реакцию США на действия ОДКБ в Казахстане
  • AP

«Непосредственно в ходе женевских и, как я понимаю, брюссельских обсуждений... не звучал этот сюжет, но, так сказать, незримо присутствовал, был фоном», — сказал замминистра в интервью RTVI.

По его словам, «американцы себя не сдержали».

«Вот эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали и подтвердили, может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ и анонсировал поэтапный вывод миротворцев из страны через два дня.

10 января глава государства отметил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки.

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