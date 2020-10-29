«Из десятка предложенных кандидатур»: Лукашенко назначил нового главу МВД Белоруссии

Новым министром внутренних дел Белоруссии назначен Иван Кубраков. Одной из его основных задач станет обеспечение безопасности в Минске. Александр Лукашенко также подчеркнул, что пока он занимает пост президента, милиция и военные не покинут белорусскую столицу и будут защищать граждан. Он также предложил создать народные дружины из бывших военнослужащих. Кроме того, президент Белоруссии прокомментировал политическую ситуацию в ряде соседних стран, призвав Польшу, Литву и Украину разрешить проблемы в собственных странах, а не лезть в «чужой огород».

В четверг, 29 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко произвёл ряд перестановок в своей администрации, а также в Министерстве внутренних дел республики.

Так, с поста главы МВД уволен Юрий Караев, его сменил бывший начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. После назначения новый министр внутренних дел отметил, что первостепенными задачами в его работе станут обеспечение безопасности в Минске и формирование кадров.

«Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник ГУВД, которому ты точно не будешь мешать работать, потому что сам только что прошёл этот уровень. С другой стороны, у тебя уже опыт. Если новому начальнику он понадобится, ты его передашь», — заметил Лукашенко.

Глава государства также указал, что принимает решения, направленные на защиту мира и покоя граждан.

«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент. Это мои функции и полномочия — защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь. Они должны это знать», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также заявил о необходимости создания народных военных дружин, привлекая в их ряды бывших военнослужащих и предоставляя им оружие.

«Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — заметил он.

Президентские помощники

Кроме того, были назначены новые помощники президента Белоруссии по Минску, а также Брестской и Гродненской областям. Ими стали Александр Барсуков, Валерий Вакульчик и Юрий Караев соответственно.

Также по теме «Перешли красную черту»: Лукашенко заявил об исходящей от протестов террористической угрозе Протестующие в Белоруссии «по многим направлениям перешли красную черту». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. По его...

«Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение, и вы втроём направляетесь не то что на особо опасные, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они ещё не закончены, мы ещё не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомлённые, вас не надо вводить в курс дела и учить», — заявил белорусский лидер.

Он также поручил расширить полномочия президентских помощников, подчеркнув, что их основной задачей останется подбор кадров на руководящие должности в этих регионах.

«И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области — от председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора. По подбору (кадров. — RT) и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа, у них опыт есть. Это работа с руководителями регионов — Брестской области, Гродненской области и Минска. Поэтому контакт с губернатором — это очень тонкая работа. И я абсолютно убеждён, что, имея такой опыт, они это смогут сделать», — подчеркнул президент республики.

Про восточных соседей

Помимо этого, Александр Лукашенко обратил внимание на общественно-политическую обстановку в соседних государствах.

По его словам, причиной начавшихся в Польше демонстраций стал то, что Анджей Дуда победил на президентских выборах при помощи «фальсификаций». Кроме того, белорусский лидер обратил внимание на экономические проблемы соседней страны.

«Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы», — заявил он.

Протесты в Польше в связи с почти полным запретом на аборты

Reuters

© Jadwiga Figula

Лукашенко также указал, что в Литве в парламент не прошла партия, от которой баллотировался министр иностранных дел Линас Линкявичус, тогда как на Украине пропрезидентская партия «Слуга народа» потерпела «сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление».

«Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надёжным для соседа, преданным своей стране и искренним», — подчеркнул президент Белоруссии.

О разговоре с Помпео

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал о своём телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео, который произошёл 24 октября. По его словам, у них с главой Госдепа «очень добрые отношения», а всё, что пишут в Telegram-каналах, он назвал «фигнёй».

«Ничего он от меня не требовал, был очень тёплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дёрнутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать», — сказал он.

Александр Лукашенко и Майк Помпео

© REUTERS/Kevin Lamarque

По словам Лукашенко, Помпео заверил, что никаких действий со стороны восточных соседей Белоруссии «не может никогда быть и не будет».

Тем не менее белорусский лидер считает, что по территории страны может угрожать опасность со стороны соседей.

«Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если всё НАТО войдёт в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать», — заявил президент республики.