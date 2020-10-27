В Госдуме прокомментировали местные выборы на Украине

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал местные выборы на Украине.
В Госдуме прокомментировали местные выборы на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«При небольшой явке (меньше 37%) партия «Слуги народа» проиграла практически все ключевые выборы — выборы мэров крупных городов», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, украинцы хотели перемен, поскольку их не устраивала политика Петра Порошенко, и в очередной раз они рассчитывали на изменения, которых в итоге не получили.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала о явке на местные выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить