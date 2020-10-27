В Госдуме прокомментировали местные выборы на Украине

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал местные выборы на Украине.

Об этом сообщает ФАН.

«При небольшой явке (меньше 37%) партия «Слуги народа» проиграла практически все ключевые выборы — выборы мэров крупных городов», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, украинцы хотели перемен, поскольку их не устраивала политика Петра Порошенко, и в очередной раз они рассчитывали на изменения, которых в итоге не получили.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала о явке на местные выборы.