«Перешли красную черту»: Лукашенко заявил об исходящей от протестов террористической угрозе

Протестующие в Белоруссии «по многим направлениям перешли красную черту». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, власти республики начинают сталкиваться с террористическими угрозами. Он добавил, что организаторы протестов уже переходят к радикализации демонстрантов. Глава государства также обратился к родителям школьников и студентов, призвав их «убрать детей с улицы». При этом он считает необходимым исключить из вузов тех, кто участвует в протестных акциях.

Белоруссия начинается сталкиваться с террористическими угрозами из-за радикализации части протестного движения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

По его словам, за последние дни «протестуны», которые «болтаются по улицам», по многим направлениям «перешли красную черту».

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьёзным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на фоне призывов к ультиматумам и забастовкам, которые звучат в том числе из Польши и Литвы, поручил не отговаривать никого от участия в этих акциях — «ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих». По словам белорусского лидера, каждый гражданин страны должен выбрать, «ту дорогу, по которой он в своей жизни будет двигаться».

«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — добавил белорусский лидер.

По его мнению, уговоры бесполезны и несогласных с политикой властей в лучшем случае удастся «загнать под плинтус, и они опять потом оттуда вылезут»

Лукашенко отметил, что организаторы белорусских протестов действуют по методичке «цветных революций» прошли уже 7—8 этапов.

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«Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — сказал Лукашенко.

Глава государства также призвал родителей школьников и студентов убрать их с улицы.

«А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона», — добавил он.

25 октября в Минске, Борисове, Гродно, Гомеле и других городах Белоруссии прошли очередные несанкционированные акции протеста оппозиции. В ходе протестных мероприятий в стране были задержаны 523 человек, 160 из них — в Минске.

С 26 октября, по словам бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в республике должна была начаться «общенациональная забастовка», поскольку власти не выполнили выдвинутые ранее требования оппозиции: отставка Лукашенко, остановка насилия на улицах и освобождение политзаключённых.

В тот же день продолжились акции протеста. Как заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, на них были задержаны свыше 500 человек.

«В Минске разрозненные группы людей образовали колонну и прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа... Вечером зафиксированы массовые сборы и групповые шествий на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Всего за нарушения законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси задержаны более 500 человек», — цитирует её Sputnik Белоруссия.

Между тем 27 октября министр промышленности республики Пётр Пархомчик указал, что призывы к забастовкам не повлияли на рабочий процесс на предприятиях.

«И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке. — RT), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход», — заявил премьер-министр Роман Головченко.

Министр обороны России Сергей Шойгу

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Утром во вторник состоялась совместная коллегия министров обороны России и Белоруссии. Как заявил Сергей Шойгу, на западных рубежах Союзного государства сохраняется «неспокойная обстановка». По его словам, НАТО продолжает наращивать у белорусских границ своё передовое присутствие, совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и технику.

Он также указал, что США с помощью технологии «цветных революций» нагнетают напряжённость и расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран.

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», — передаёт сайт Минобороны слова Шойгу.

Как отметил российский министр, они вместе с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным осуждают такие действия и считают «неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».