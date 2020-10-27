В Белоруссии заявили о задержании более 500 человек на акциях протеста

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В МВД Белоруссии заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали по всей стране более 500 человек на несанкционированных акциях протеста 26 октября.
В Белоруссии заявили о задержании более 500 человек на акциях протеста
  • Reuters

Об этом Sputnik Белоруссия заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«В Минске разрозненные группы людей образовали колонну и прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа... Вечером зафиксированы массовые сборы и групповые шествий на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Всего за нарушения законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси задержаны более 500 человек», — указала она.

По её словам, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям «в места содержания задержанных водворены 434 человека».

Ранее министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик рассказал о последствиях призывов к забастовкам в стране.

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