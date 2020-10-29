Новый глава МВД Белоруссии назвал свои приоритетные задачи
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
Как отметил Кубраков, президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед ним цель обеспечить безопасность белорусских граждан в складывающейся в стране ситуации.
«Основное внимание было, конечно, обращено на обеспечение безопасности в Минске», — сказал министр.
Вместе с этим он добавил, что речь также шла о необходимости укрепления кадрового потенциала ведомства.
Ранее сообщалось, что Иван Кубраков стал новым главой МВД Белоруссии.
До этого Лукашенко снял Юрия Караева с поста главы МВД страны и назначил его на должность своего помощника по Гродненской области.