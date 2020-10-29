Новый глава МВД Белоруссии назвал свои приоритетные задачи

Новый министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков назвал приоритетные задачи на своём посту.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметил Кубраков, президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед ним цель обеспечить безопасность белорусских граждан в складывающейся в стране ситуации.

«Основное внимание было, конечно, обращено на обеспечение безопасности в Минске», — сказал министр.

Вместе с этим он добавил, что речь также шла о необходимости укрепления кадрового потенциала ведомства.

Ранее сообщалось, что Иван Кубраков стал новым главой МВД Белоруссии.

До этого Лукашенко снял Юрия Караева с поста главы МВД страны и назначил его на должность своего помощника по Гродненской области.