Новый глава МВД Белоруссии назвал свои приоритетные задачи

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Новый министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков назвал приоритетные задачи на своём посту.
Новый глава МВД Белоруссии назвал свои приоритетные задачи
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметил Кубраков, президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед ним цель обеспечить безопасность белорусских граждан в складывающейся в стране ситуации.

«Основное внимание было, конечно, обращено на обеспечение безопасности в Минске», — сказал министр.

Вместе с этим он добавил, что речь также шла о необходимости укрепления кадрового потенциала ведомства.

Ранее сообщалось, что Иван Кубраков стал новым главой МВД Белоруссии.

До этого Лукашенко снял Юрия Караева с поста главы МВД страны и назначил его на должность своего помощника по Гродненской области.

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