Лукашенко провёл перестановки в силовом блоке Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил новых помощников президента в Брестской, Гродненской областях и Минске. Он также заявил о планах расширить их полномочия.

Как сообщает БЕЛТА, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик назначен помощником-инспектором по Брестской области.

Покинувший пост главы МВД Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а замглавы МВД Александр Барсуков — в Минске.

«Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроём направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они ещё не закончены, мы ещё не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомлённые, вас не надо вводить в курс дела и учить», — сказал Лукашенко.

Он также поручил усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников.

«Потому что полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом ещё должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области», — пояснил президент.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в республике произошла очень серьёзная радикализация протестов.

Как отмечал Лукашенко, Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами.