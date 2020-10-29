Лукашенко провёл перестановки в силовом блоке Белоруссии
- РИА Новости
Как сообщает БЕЛТА, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик назначен помощником-инспектором по Брестской области.
Покинувший пост главы МВД Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а замглавы МВД Александр Барсуков — в Минске.
«Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроём направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они ещё не закончены, мы ещё не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомлённые, вас не надо вводить в курс дела и учить», — сказал Лукашенко.
Он также поручил усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников.
«Потому что полномочия их будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом ещё должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области», — пояснил президент.
Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в республике произошла очень серьёзная радикализация протестов.
Как отмечал Лукашенко, Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами.