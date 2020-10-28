Генпрокурор Белоруссии заявил о «серьёзной радикализации» протестов

В Белоруссии произошла очень серьёзная радикализация протестов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

«На общем фоне количество возбуждённых уголовных дел, проявление насилия, жестокости и других элементов, связанных вот с этим террором, который развязан так называемыми мирными гражданами, цифры говорят сами за себя, это тоже объективный показатель того, что произошла очень серьёзная радикализация», — сказал он.

По его словам, протестующие потеряли «чувство реальности».

«Перешли эту грань, когда они не понимают, что их действия уже, по сути дела, — это террор со всеми вытекающими отсюда последствиями, ответственностью», — добавил он.

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в республике наблюдается вторая волна протестов.

Как отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами.

По словам президента, протестующие «уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов».