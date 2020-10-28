Глава МВД Белоруссии заявил о второй волне протестов в республике

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Глава белорусского МВД Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в настоящее время в республике наблюдается вторая волна протестов.
Глава МВД Белоруссии заявил о второй волне протестов в республике
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

По его словам, первая волна протестов прошла в Белоруссии 9—11 августа и была успешно подавлена, а в настоящее время идёт вторая волна протестных акций.

«Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел», — цитирует белорусского министра ТАСС.

Ранее следствие в Белоруссии квалифицировало поджог здания ГАИ в Мозыре как акт терроризма.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестующие «перешли красную черту» и что власти республики начинают сталкиваться с террористическими угрозами

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