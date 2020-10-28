Глава МВД Белоруссии заявил о второй волне протестов в республике

Глава белорусского МВД Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в настоящее время в республике наблюдается вторая волна протестов.

По его словам, первая волна протестов прошла в Белоруссии 9—11 августа и была успешно подавлена, а в настоящее время идёт вторая волна протестных акций.

«Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел», — цитирует белорусского министра ТАСС.

Ранее следствие в Белоруссии квалифицировало поджог здания ГАИ в Мозыре как акт терроризма.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестующие «перешли красную черту» и что власти республики начинают сталкиваться с террористическими угрозами.