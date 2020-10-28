Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицировали как акт терроризма

Следствие квалифицировало поджог здания ГАИ в Мозыре как акт терроризма, сообщил начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Константин Бычек.

«Ночью 28 октября в Мозыре совершён поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса — акт терроризма», — приводит его слова БЕЛТА.

Как сообщалось, около 03:30 неизвестный подошёл с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил внутрь бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестующие «по многим направлениям перешли красную черту» и что власти республики начинают сталкиваться с террористическими угрозами.