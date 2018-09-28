В едином блоке: что будут обсуждать на саммите СНГ в Душанбе
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28 сентября в Душанбе стартует саммит лидеров стран СНГ, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе заседания Совета глав государств СНГ президенты и премьер-министры стран Содружества подведут итоги работы организации за прошедший год и обсудят направления работы на будущее. Значительное внимание будет уделено подготовке празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2020 году.
Большинство стран СНГ будут представлены главами государств и правительств. Исключение составляет Туркменистан. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов принимает участие в заседании Генассамблеи ООН, и Ахшабад будет представлен вице-премьером Пурли Агамырадовым. В Нью-Йорке находится и президент Украины Пётр Порошенко, который формально также приглашён на саммит. Киев пока не отказывался от участия в переговорах, но и не давал согласия.
Основные мероприятия в рамках заседания Совета глав государств СНГ пройдут в пятницу, 28 сентября. Но уже вечером 27 сентября на неформальном ужине лидеры стран смогли обсудить насущные вопросы.
Широкий формат
Сейчас СНГ является наиболее широким форматом взаимодействия стран бывшего Советского Союза. Существуют и другие площадки и институты: ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, но именно в СНГ участвуют почти все. За исключением республик Прибалтики, с самого начала отказавшихся участвовать в деятельности Содружества, лишь одна страна — Грузия — в 2008-м формально вышла из состава СНГ.
Как отметил в интервью RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, взаимодействие в этом формате имеет особое значение для России, так как усиление сотрудничества связанных исторически, географически и экономически стран повышает вес России на мировой арене как ведущей страны Евразийского региона.
«Президент России Владимир Путин продолжает реализовывать евразийский проект на постсоветском пространстве, то есть собирает его в единый блок, — заявил эксперт в беседе с RT. — Не завершив реинтеграцию постсоветского пространства, нельзя говорить о полноценном строительстве многополярного мира».
На саммите в Душанбе лидеры стран СНГ обсудят углубление многостороннего сотрудничества по множеству вопросов. Всего, как сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры стран СНГ планируют подписать 18 документов.
- Душанбе
- globallookpress.com
- © Sergei Jukov
«По итогам заседания ожидается подписание ряда многосторонних документов по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной и военной сферах. Планируется также принятие решений организационного характера, в частности, о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году», — сообщают в Кремле.
Помимо этого анонсировано, что на саммите лидеров СНГ будет подписано совместное заявление по поводу 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Также лидеры обсудят сотрудничество в области освоения космического пространства.
Как заявил в интервью RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев, место проведения саммита — столица Таджикистана, граничащего с неспокойным Афганистаном, — вполне естественно заставит лидеров стран СНГ вынести на повестку дня и вопросы противодействия терроризму.
«Для всего постсоветского пространства большой угрозой является передислокация исламских экстремистов из Сирии в Афганистан, — подчёркивает политолог. — ИГИЛ* закрепился в Афганистане и его влияние растёт. В ближайшие пару лет это может подорвать ситуацию в регионе. Россия вместе со своими партнёрами по СНГ может рассмотреть этот вопрос».
Эксперты отмечают, что борьба с терроризмом является важным направлением деятельности СНГ. Аналогичные усилия предпринимаются в рамках других структур на постсоветском пространстве: ОДКБ и ШОС. Примером практической реализации сотрудничества в этой сфере могу служить завершившиеся накануне в Киргизии антитеррористические учения СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор —2018».
Безопасность и экономика
Президент России Владимир Путин прибывает на саммит СНГ после однодневного визита в Баку, где он провёл переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Серия двусторонних встреч с лидерами государств СНГ продолжится и на саммите в Душанбе. Как рассказал Ушаков, на полях саммита состоятся встречи Владимира Путина с президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.
- Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
- РИА Новости
- © Алексей Дружинин
По словам Киреева, помимо очевидных тем, касающихся безопасности, антитеррора и борьбы с наркотиками в отношениях России и двух среднеазиатских государств, нельзя недооценивать значение темы экономических вопросов.
«Если вначале 2000-х вопрос сохранения российского присутствия в Центральной Азии понимался как вопрос престижа, то теперь идёт достаточно активная экономическая экспансия в разные страны региона», — отмечает эксперт.
Ушаков подчеркнул, что экономическим приоритетам на встрече президента России со своими коллегами из Таджикистана и Киргизии будет уделено серьёзное значение. Так, в Киргизии активно работают «Газпромнефть», «Роснефть», «Росатом», «Русская платина». Россия прилагает усилия по адаптации экономики страны к условиям ЕАЭС.
В Таджикистане, где Россия является вторым инвестором после Китая, Москву интересует возможность инвестиций в энергетическую отрасль страны. Также на переговорах со среднеазиатскими лидерами будет обсуждаться гуманитарное и культурное сотрудничество.
Западное направление
По словам Ушакова, в ходе саммита Путин сможет пообщаться с главой Молдавии Игорем Додоном. Сам молдавский лидер ранее изъявлял такое желание. Накануне он провёл в Москве переговоры со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком. Помимо экономических вопросов поднималась также тема урегулирования конфликта в Приднестровье.
Сейчас в Молдавии наблюдается ситуация двоевластия, когда президенту Додону, выступающему за дальнейшую интеграцию в общеевразийские институты, прежде всего за вхождение в ЕАЭС, противостоит правительство, считающее приоритетом страны интеграцию европейскую.
Ещё один представитель находящейся в Европе страны СНГ, который намеревался пообщаться с Владимиром Путиным, — президент Белоруссии Александр Лукашенко. 21 сентября в Сочи прошли двусторонние переговоры российского и белорусского лидеров. Через 4 дня перед вручением Лукашенко верительных грамот посол РФ в РБ и спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству Михаил Бабич заявил журналистам, что общение дух лидеров продолжится и в Душанбе.
«После этого будут объявлены официальные результаты. Но, если говорить уже сегодня, это очень положительные и достойные результаты достаточно интенсивного переговорного процесса», — подчеркнул он.
- Президент РФ Владимир Путин и посол РФ в Белоруссии, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
По словам Киреева, для лидеров стран западной части СНГ, на которые стремится расширить своё влияние ЕС, переговоры с Путиным важны для того, чтобы продемонстрировать практические выгоды евразийской интеграции.
«В Белоруссии и Молдавии идёт борьба с тенденциями внутри собственного общества, преодолением негатива в отношении к евразийской интеграции, — отмечает Киреев. — Поэтому Додон и Лукашенко будут заниматься поиском гарантий и преференций, обосновывающих выбор в пользу России».
Мир для Закавказья
Ещё одним лидером страны СНГ, возможность встречи с которым в Душанбе подтвердил Юрий Ушаков, стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для него как для главы армянского правительства этот саммит СНГ станет первым. Зато встреча с Путиным, если она состоится, будет уже четвёртой после его избрания на должность главы армянского правительства в мае текущего года.
На встрече двух лидеров, которая состоялась 8 сентября в Кремле, Ереван волновал вопрос ценообразования в газовой отрасли. Никол Пашинян утверждал, что армянским потребителям газ поступает по завышенным ценам, хотя «Газпром» продаёт его своей дочерней компанией «Газпром-Армения» по низким. По словам армянского премьера, стороны договорились совместно проработать этот вопрос.
По мнению Киреева, переговоры с Путиным нужны, прежде всего, самому Пашиняну, чтобы улучшить имидж в глазах Москвы.
«Для него эта встреча просто необходима, — считает эксперт. — Ведь в современной России сложилось впечатление, что Армения после прихода к власти Пашиняна на волне уличных протестов может отдрейфовать в сторону западных институтов. Поэтому Пашинян будет инициировать такие встречи, чтобы наладить более доверительные отношения с Путиным».
Эксперты отмечают, что после переговоров в Баку Путина с Пашиняном выглядела бы логично. Армяно-азербайджанские отношения из-за конфликта в Нагорном Карабахе оставляют желать лучшего, а Москва выступает за примирение и поддерживает дружеские отношения с обеими странами.
«Россия не участвует в конфликте, она приводит ситуацию к миру. И этот мир достижим в рамках общих наднациональных евразийских структур», — подчёркивает Коровин.
Кризис глобализации
По словам экспертов, востребованность российского лидера на саммите Содружества, когда большинство встреч с ним были инициированы противоположной стороной, свидетельствует о росте влияния Москвы на постсоветском пространстве.
«Сейчас происходят процессы турбулентности, разрушения глобальных рынков, и многие лидеры стран и элиты, которые ранее рассчитывали на интеграцию в глобальное сообщество, оказались брошены Западом и прежде всего США, — считает Киреев. — Россия же экономически и военно-политически восстанавливается, и это является шансом для национальных элит получить как инвестиции, так и политические гарантии, что показала, например, ситуация в Сирии».
Схожим образом оценивает ситуацию и Коровин, подчёркивающий, что на фоне кризиса западного проекта глобализации всё большее значение приобретают региональные центры силы.
«Нынешняя ситуация в мире напоминает бегство с тонущего корабля глобализации, с которого уже сбежал и капитан, а именно США, и лично американский президент Дональд Трамп, заявивший с трибуны Генассамблеи ООН, что он больше не верит в глобализацию», — резюмировал эксперт.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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