В едином блоке: что будут обсуждать на саммите СНГ в Душанбе

28 сентября в Душанбе открывается официальная часть саммита лидеров стран СНГ. Президенты и главы правительств Содружества намерены обсудить вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие правоохранительных органов и другие насущные вопросы. На полях саммита президент России Владимир Путин проведёт ряд двусторонних встреч. По мнению экспертов, переговоры имеют особое значение для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Чего ждать от форума в столице Таджикистана, выяснял RT.

28 сентября в Душанбе стартует саммит лидеров стран СНГ, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе заседания Совета глав государств СНГ президенты и премьер-министры стран Содружества подведут итоги работы организации за прошедший год и обсудят направления работы на будущее. Значительное внимание будет уделено подготовке празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2020 году.

Большинство стран СНГ будут представлены главами государств и правительств. Исключение составляет Туркменистан. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов принимает участие в заседании Генассамблеи ООН, и Ахшабад будет представлен вице-премьером Пурли Агамырадовым. В Нью-Йорке находится и президент Украины Пётр Порошенко, который формально также приглашён на саммит. Киев пока не отказывался от участия в переговорах, но и не давал согласия.

Основные мероприятия в рамках заседания Совета глав государств СНГ пройдут в пятницу, 28 сентября. Но уже вечером 27 сентября на неформальном ужине лидеры стран смогли обсудить насущные вопросы.

Широкий формат

Сейчас СНГ является наиболее широким форматом взаимодействия стран бывшего Советского Союза. Существуют и другие площадки и институты: ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, но именно в СНГ участвуют почти все. За исключением республик Прибалтики, с самого начала отказавшихся участвовать в деятельности Содружества, лишь одна страна — Грузия — в 2008-м формально вышла из состава СНГ.

Как отметил в интервью RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, взаимодействие в этом формате имеет особое значение для России, так как усиление сотрудничества связанных исторически, географически и экономически стран повышает вес России на мировой арене как ведущей страны Евразийского региона.

«Президент России Владимир Путин продолжает реализовывать евразийский проект на постсоветском пространстве, то есть собирает его в единый блок, — заявил эксперт в беседе с RT. — Не завершив реинтеграцию постсоветского пространства, нельзя говорить о полноценном строительстве многополярного мира».

На саммите в Душанбе лидеры стран СНГ обсудят углубление многостороннего сотрудничества по множеству вопросов. Всего, как сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры стран СНГ планируют подписать 18 документов.

Душанбе

globallookpress.com

© Sergei Jukov

«По итогам заседания ожидается подписание ряда многосторонних документов по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной и военной сферах. Планируется также принятие решений организационного характера, в частности, о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году», — сообщают в Кремле.

Помимо этого анонсировано, что на саммите лидеров СНГ будет подписано совместное заявление по поводу 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Также лидеры обсудят сотрудничество в области освоения космического пространства.

Как заявил в интервью RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев, место проведения саммита — столица Таджикистана, граничащего с неспокойным Афганистаном, — вполне естественно заставит лидеров стран СНГ вынести на повестку дня и вопросы противодействия терроризму.

«Для всего постсоветского пространства большой угрозой является передислокация исламских экстремистов из Сирии в Афганистан, — подчёркивает политолог. — ИГИЛ* закрепился в Афганистане и его влияние растёт. В ближайшие пару лет это может подорвать ситуацию в регионе. Россия вместе со своими партнёрами по СНГ может рассмотреть этот вопрос».

Эксперты отмечают, что борьба с терроризмом является важным направлением деятельности СНГ. Аналогичные усилия предпринимаются в рамках других структур на постсоветском пространстве: ОДКБ и ШОС. Примером практической реализации сотрудничества в этой сфере могу служить завершившиеся накануне в Киргизии антитеррористические учения СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор —2018».

Безопасность и экономика

Президент России Владимир Путин прибывает на саммит СНГ после однодневного визита в Баку, где он провёл переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Серия двусторонних встреч с лидерами государств СНГ продолжится и на саммите в Душанбе. Как рассказал Ушаков, на полях саммита состоятся встречи Владимира Путина с президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

РИА Новости

© Алексей Дружинин

По словам Киреева, помимо очевидных тем, касающихся безопасности, антитеррора и борьбы с наркотиками в отношениях России и двух среднеазиатских государств, нельзя недооценивать значение темы экономических вопросов.

«Если вначале 2000-х вопрос сохранения российского присутствия в Центральной Азии понимался как вопрос престижа, то теперь идёт достаточно активная экономическая экспансия в разные страны региона», — отмечает эксперт.

Ушаков подчеркнул, что экономическим приоритетам на встрече президента России со своими коллегами из Таджикистана и Киргизии будет уделено серьёзное значение. Так, в Киргизии активно работают «Газпромнефть», «Роснефть», «Росатом», «Русская платина». Россия прилагает усилия по адаптации экономики страны к условиям ЕАЭС.

В Таджикистане, где Россия является вторым инвестором после Китая, Москву интересует возможность инвестиций в энергетическую отрасль страны. Также на переговорах со среднеазиатскими лидерами будет обсуждаться гуманитарное и культурное сотрудничество.

Западное направление

По словам Ушакова, в ходе саммита Путин сможет пообщаться с главой Молдавии Игорем Додоном. Сам молдавский лидер ранее изъявлял такое желание. Накануне он провёл в Москве переговоры со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком. Помимо экономических вопросов поднималась также тема урегулирования конфликта в Приднестровье.

Также по теме «Вмешательство во внутренние дела»: почему правительство Молдавии готово отдать власть «иностранным силам» Президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT заявил, что ЕС вмешивается во внутренние дела республики. По его словам, правящая...

Сейчас в Молдавии наблюдается ситуация двоевластия, когда президенту Додону, выступающему за дальнейшую интеграцию в общеевразийские институты, прежде всего за вхождение в ЕАЭС, противостоит правительство, считающее приоритетом страны интеграцию европейскую.

Ещё один представитель находящейся в Европе страны СНГ, который намеревался пообщаться с Владимиром Путиным, — президент Белоруссии Александр Лукашенко. 21 сентября в Сочи прошли двусторонние переговоры российского и белорусского лидеров. Через 4 дня перед вручением Лукашенко верительных грамот посол РФ в РБ и спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству Михаил Бабич заявил журналистам, что общение дух лидеров продолжится и в Душанбе.

«После этого будут объявлены официальные результаты. Но, если говорить уже сегодня, это очень положительные и достойные результаты достаточно интенсивного переговорного процесса», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин и посол РФ в Белоруссии, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич

РИА Новости

© Михаил Климентьев

По словам Киреева, для лидеров стран западной части СНГ, на которые стремится расширить своё влияние ЕС, переговоры с Путиным важны для того, чтобы продемонстрировать практические выгоды евразийской интеграции.

«В Белоруссии и Молдавии идёт борьба с тенденциями внутри собственного общества, преодолением негатива в отношении к евразийской интеграции, — отмечает Киреев. — Поэтому Додон и Лукашенко будут заниматься поиском гарантий и преференций, обосновывающих выбор в пользу России».

Мир для Закавказья

Ещё одним лидером страны СНГ, возможность встречи с которым в Душанбе подтвердил Юрий Ушаков, стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для него как для главы армянского правительства этот саммит СНГ станет первым. Зато встреча с Путиным, если она состоится, будет уже четвёртой после его избрания на должность главы армянского правительства в мае текущего года.

На встрече двух лидеров, которая состоялась 8 сентября в Кремле, Ереван волновал вопрос ценообразования в газовой отрасли. Никол Пашинян утверждал, что армянским потребителям газ поступает по завышенным ценам, хотя «Газпром» продаёт его своей дочерней компанией «Газпром-Армения» по низким. По словам армянского премьера, стороны договорились совместно проработать этот вопрос.

По мнению Киреева, переговоры с Путиным нужны, прежде всего, самому Пашиняну, чтобы улучшить имидж в глазах Москвы.

«Для него эта встреча просто необходима, — считает эксперт. — Ведь в современной России сложилось впечатление, что Армения после прихода к власти Пашиняна на волне уличных протестов может отдрейфовать в сторону западных институтов. Поэтому Пашинян будет инициировать такие встречи, чтобы наладить более доверительные отношения с Путиным».

Эксперты отмечают, что после переговоров в Баку Путина с Пашиняном выглядела бы логично. Армяно-азербайджанские отношения из-за конфликта в Нагорном Карабахе оставляют желать лучшего, а Москва выступает за примирение и поддерживает дружеские отношения с обеими странами.

«Россия не участвует в конфликте, она приводит ситуацию к миру. И этот мир достижим в рамках общих наднациональных евразийских структур», — подчёркивает Коровин.

Кризис глобализации

По словам экспертов, востребованность российского лидера на саммите Содружества, когда большинство встреч с ним были инициированы противоположной стороной, свидетельствует о росте влияния Москвы на постсоветском пространстве.

«Сейчас происходят процессы турбулентности, разрушения глобальных рынков, и многие лидеры стран и элиты, которые ранее рассчитывали на интеграцию в глобальное сообщество, оказались брошены Западом и прежде всего США, — считает Киреев. — Россия же экономически и военно-политически восстанавливается, и это является шансом для национальных элит получить как инвестиции, так и политические гарантии, что показала, например, ситуация в Сирии».

Схожим образом оценивает ситуацию и Коровин, подчёркивающий, что на фоне кризиса западного проекта глобализации всё большее значение приобретают региональные центры силы.

«Нынешняя ситуация в мире напоминает бегство с тонущего корабля глобализации, с которого уже сбежал и капитан, а именно США, и лично американский президент Дональд Трамп, заявивший с трибуны Генассамблеи ООН, что он больше не верит в глобализацию», — резюмировал эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.