Додон назвал его временное отстранение двойным беззаконием

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Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о его временном отстранении от обязанностей.
Додон назвал его временное отстранение двойным беззаконием
  • globallookpress.com

«Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие», — написал он в Facebook.

Так, по словам молдавского лидера, КС свёл на нет его попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента.

Ранее Додона временно отстранили от исполнения обязанностей из-за его отказа утвердить новых министров.

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