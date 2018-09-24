Додон временно отстранён от должности президента Молдавии

Короткая ссылка
Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей из-за его отказа утвердить новых министров.
Додон временно отстранён от должности президента Молдавии
  • © Мирослав Ротарь
  • РИА Новости

Такое решение Конституционный суд принял по запросу депутатов от Демократической партии.

Как сообщает Интерфакс, решение суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Ранее Додон подписал указы об отставке двух министров действующего правительства. Речь шла о министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовиче и министре здравоохранения, труда и социальной защиты Светлане Чеботарь.

В конце июля президент Молдавии выступил за разработку концепции постоянного нейтралитета страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить