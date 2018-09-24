Додон временно отстранён от должности президента Молдавии
- © Мирослав Ротарь
- РИА Новости
Такое решение Конституционный суд принял по запросу депутатов от Демократической партии.
Как сообщает Интерфакс, решение суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.
Ранее Додон подписал указы об отставке двух министров действующего правительства. Речь шла о министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовиче и министре здравоохранения, труда и социальной защиты Светлане Чеботарь.
В конце июля президент Молдавии выступил за разработку концепции постоянного нейтралитета страны.