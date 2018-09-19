Президент Молдавии Игорь Додон подписал указы об отставке двух министров действующего правительства.

«Речь о министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды господине Ливиу Волконовиче и министре здравоохранения, труда и социальной защиты госпоже Светлане Чеботарь», — написал президент Молдавии в Facebook.

Додон отметил, что за 1,9 года на президентском посту он отправил

в отставку уже 17 министров действующего правительства.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года.