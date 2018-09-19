Додон подписал указы об отставке двух министров

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Президент Молдавии Игорь Додон подписал указы об отставке двух министров действующего правительства.
Додон подписал указы об отставке двух министров
  • РИА Новости

«Речь о министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды господине Ливиу Волконовиче и министре здравоохранения, труда и социальной защиты госпоже Светлане Чеботарь», — написал президент Молдавии в Facebook.

Додон отметил, что за 1,9 года на президентском посту он отправил
в отставку уже 17 министров действующего правительства.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года.

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