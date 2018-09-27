Cтратегическое партнёрство: какие вопросы будут обсуждаться в ходе визита Владимира Путина в Азербайджан

Президент России Владимир Путин 27 сентября прибывает с рабочим визитом в Баку. Он проведёт переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, примет участие в российско-азербайджанском региональном форуме и посетит чемпионат мира по дзюдо. Эксперты отмечают, что отношения Москвы и Баку сейчас развиваются крайне позитивно как в политике, так и в экономике. Чего ждать от встречи Путина и Алиева, выяснял RT.

Президент России Владимир Путин 27 сентября прибывает в столицу Азербайджана. В программе российского лидера — переговоры с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, участие в работе IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посещение проходящего в Баку чемпионата мира по дзюдо. Это ответный визит после посещения Алиевым Сочи 1 сентября.

Тогда по итогам переговоров президенты подписали Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а также пакет межправительственных и коммерческих документов, сообщает пресс-служба Кремля.

Партнёрский диалог

Как отмечают эксперты, в последнее время российско-азербайджанские отношения развиваются крайне плодотворно, охватывая множество сфер — от политики до экономики и военно-технического сотрудничества.

«Между Россией и Азербайджаном в последние годы оказывается всё больше точек соприкосновения по большому количеству вопросов, — заявил в беседе с RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев. — Это и рынок энергоресурсов, и безопасность в регионе, и выстраивание отношений с соседями».

Киреев напомнил, что Азербайджан, как и другие государства Закавказья, связан с Россией общей историей и географией. Россия и Азербайджан — соседи и вместе делят акваторию Каспийского моря.

«Никогда отношения двух стран не были враждебными. Было некоторое охлаждение в 1990-х — начале 2000-х, которое сменяется сейчас растущим интересом двух стран друг к другу, что сопровождается ростом товарооборота», — подчеркнул политолог.

Сейчас отношения Москвы и Баку обе стороны описывают как «стратегическое партнёрство».

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, по итогам 2017 года товарооборот между двумя странами увеличился на 35%, достигнув $2,5 млрд. Азербайджан участвует вместе с Россией и Ираном в проекте транспортного коридора «Север — Юг». Эта транспортная артерия длиной 7 тыс. км должна соединить страны Южной Азии и Ближнего Востока с Европой.

В Азербайджане активно развивается и российский бизнес, причём ведут деятельность не только энергетические компании, такие как «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», но ещё и КамАЗ, и производитель лекарств «Р-Фарм». Кроме того, Москва — важный поставщик вооружений для Баку.

Как заявил в интервью RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, интенсивные контакты руководителей России и Азербайджана в последние два-три года вызваны тем, что Владимир Путин и Ильхам Алиев давно перешли от деклараций о сотрудничестве к рассмотрению конкретных вопросов, что требует детального обсуждения и сверки часов. В прошлом из-за большей ориентированности Баку на США и Евросоюз «дальше благопожеланий дело не заходило».

«Азербайджан вслед за Турцией, на которую он во многом ориентировался, и другими государствами понимает, что ориентация на Запад губительна. В лучшем случае это ведёт к постановке под внешнее управление, в худшем — к «майдану», влекущему за собой гражданскую войну, — отметил Коровин. — Происходит восстановление сотрудничества с Россией в конкретных сферах: экономике, безопасности, борьбе с терроризмом — с перспективой включения Азербайджана в интеграционные проекты с участием нашей страны».

Общая энергия

Владимир Путин — четвёртый лидер иностранного государства, прибывающий с официальным визитом в Азербайджан за последний месяц. 25 августа в рамках своего турне по закавказским странам Баку посетила канцлер Германии Ангела Меркель.

Визит Ангелы Меркель в Баку

Reuters

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Затем 15 сентября настал черёд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний иностранный лидер, встретившийся с Ильхамом Алиевым (24 сентября), — президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который прибыл на чемпионат мира по дзюдо: ранее он занимался этим видом спорта профессионально. За это время визит в Азербайджан нанесли также вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

В центре внимания большинства иностранных лидеров и политиков, посетивших в последний месяц Азербайджан, были вопросы энергетического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности. Баку готов выступить поставщиком углеводородов — в первую очередь для Европы. В мае текущего года было официально открыто строительство «Южного газового коридора», который предусматривает транспортировку в страны ЕС 10 млрд кубометров азербайджанского газа ежегодно. Первые поставки по строящемуся газопроводу намечены на 2020 год. Кроме того, в июне 2018-го был открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предусматривающий перекачку до 16 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу и Турцию каждый год.

По словам Киреева, нельзя исключать, что энергетическое сотрудничество будет обсуждаться на встрече Путина и Алиева. Ранее на экспертном уровне обсуждалась возможность подключения российских компаний к «Южному газовому коридору».

Платформа по добыче газа на Каспийском море в Азербайджане

globallookpress.com

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«Речь может пойти об энергоресурсах, в том числе о возможности России принять участие в проектах, которые изначально рассматривались как направленные на уменьшение влияния нашей страны, — полагает Киреев. — Но сейчас отношения Москвы и Баку в области энергетики — партнёрские».

Россия не выступает против поставок азербайджанского газа куда угодно, в том числе и в Европу, подчеркнул Коровин.

«В целом этот газ менее интересен для Европы, чем российский, но вместе с тем он может обеспечить подлинную конкуренцию на рынке углеводородов, которая, в свою очередь, обеспечит подлинную энергетическую безопасность европейских стран, в отличие от американских проектов, которые направлены на вытеснение всех остальных с европейского энергетического рынка», — отметил эксперт.

Приоритеты безопасности

Успели встретиться с Ильхамом Алиевым за текущий месяц также два представителя НАТО — заместитель генсека альянса Роуз Готтемёллер и председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Сотрудничество формально нейтрального Баку с альянсом обсуждалось и в ходе визита президента Азербайджана в Хорватию 6 сентября 2018 года.

Замгенсекретаря НАТО Роуз Готтемёллер на встрече с Ильхамом Алиевым

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Как считает Коровин, особое внимание, проявленное представителями НАТО к Азербайджану, связано с сигналами со стороны Баку о возможности сближения с Москвой и в военно-политической области, после того как 16 августа глава российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества со стороны Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли заявил о «целесообразности рассмотрения вопроса об участии Азербайджана в ОДКБ».

«Между этими событиями есть прямая связь. Визиты представителей Североатлантического альянса вызваны беспокойством руководства НАТО, — отметил Коровин. — На их глазах распадается модель однополярного мира, в которую они столько лет вкладывались. Однако вряд ли Алиев пойдёт у них на поводу, видя, как в соседней Турции именно наиболее тесно связанная с НАТО часть офицерства приняла участие в попытке госпереворота в 2016 году».

Как подчеркнул Киреев, сейчас Азербайджан пристально следит за ситуацией на своих южных рубежах, и эта тема также может быть затронута на переговорах в Баку. 10 июля 2018 года Служба государственной безопасности Азербайджана отмечала, что число граждан страны, выехавших на «джихад» в Сирию, составило 1000 человек.

Кроме антитеррористической координации с действующей в Сирии Москвой для Баку важно и то, как проходит взаимодействие между его ближайшими соседями, интересы которых пересеклись в конфликтной зоне: Россией, Ираном и Турцией. С 2016 года проходят саммиты Россия — Иран —Азербайджан. В конце 2018 года лидеры трёх стран снова соберутся. На этот раз — в Москве.

«Речь может пойти о выстраивании единой системы коммуникаций с Ближним Востоком, Турцией и Ираном», — отмечает Киреев.

Карабахский фактор

Азербайджан всегда подчёркивал, что ценит роль России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Обычно обстановка в этой зоне становится предметом обсуждения на всех встречах российского лидера со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Эксперты отмечают, что, скорее всего, Владимир Путин и Ильхам Алиев и на этот раз не обойдут вниманием ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Сейчас Россия прикладывает особые усилия к урегулированию конфликта и является обязательным участником всех процессов связанных с Нагорным Карабахом», — отмечает Киреев.

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Так, ситуация в зоне конфликта, где сталкиваются интересы Армении и Азербайджана, обсуждалась 8 сентября в ходе визита в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Однако, по мнению Киреева, несмотря на то, что у Москвы есть рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван, и для Армении, и для Азербайджана любые уступки в этом вопросе будут крайне болезненными, в первую очередь из-за того внимания, которое в национальной идеологии двух стран уделялось последние десятилетия Карабаху.

«Россия не участвует в армяно-азербайджанском конфликте и по-отечески взирает на эти два государства, — отмечает Коровин. — Мы заинтересованы не в том, чтобы встать на одну или другую сторону, а в том, чтобы преодолеть противоречия, урегулировать конфликт. А возможно это исключительно через сближение обеих стран с Россией и вхождение в единый с Москвой интеграционный проект, что позволит снять геополитическую напряжённость».