Cтратегическое партнёрство: какие вопросы будут обсуждаться в ходе визита Владимира Путина в Азербайджан
- Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
- РИА Новости
- © Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин 27 сентября прибывает в столицу Азербайджана. В программе российского лидера — переговоры с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, участие в работе IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посещение проходящего в Баку чемпионата мира по дзюдо. Это ответный визит после посещения Алиевым Сочи 1 сентября.
Тогда по итогам переговоров президенты подписали Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а также пакет межправительственных и коммерческих документов, сообщает пресс-служба Кремля.
Партнёрский диалог
Как отмечают эксперты, в последнее время российско-азербайджанские отношения развиваются крайне плодотворно, охватывая множество сфер — от политики до экономики и военно-технического сотрудничества.
«Между Россией и Азербайджаном в последние годы оказывается всё больше точек соприкосновения по большому количеству вопросов, — заявил в беседе с RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев. — Это и рынок энергоресурсов, и безопасность в регионе, и выстраивание отношений с соседями».
Киреев напомнил, что Азербайджан, как и другие государства Закавказья, связан с Россией общей историей и географией. Россия и Азербайджан — соседи и вместе делят акваторию Каспийского моря.
«Никогда отношения двух стран не были враждебными. Было некоторое охлаждение в 1990-х — начале 2000-х, которое сменяется сейчас растущим интересом двух стран друг к другу, что сопровождается ростом товарооборота», — подчеркнул политолог.
Сейчас отношения Москвы и Баку обе стороны описывают как «стратегическое партнёрство».
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, по итогам 2017 года товарооборот между двумя странами увеличился на 35%, достигнув $2,5 млрд. Азербайджан участвует вместе с Россией и Ираном в проекте транспортного коридора «Север — Юг». Эта транспортная артерия длиной 7 тыс. км должна соединить страны Южной Азии и Ближнего Востока с Европой.
В Азербайджане активно развивается и российский бизнес, причём ведут деятельность не только энергетические компании, такие как «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», но ещё и КамАЗ, и производитель лекарств «Р-Фарм». Кроме того, Москва — важный поставщик вооружений для Баку.
Как заявил в интервью RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, интенсивные контакты руководителей России и Азербайджана в последние два-три года вызваны тем, что Владимир Путин и Ильхам Алиев давно перешли от деклараций о сотрудничестве к рассмотрению конкретных вопросов, что требует детального обсуждения и сверки часов. В прошлом из-за большей ориентированности Баку на США и Евросоюз «дальше благопожеланий дело не заходило».
«Азербайджан вслед за Турцией, на которую он во многом ориентировался, и другими государствами понимает, что ориентация на Запад губительна. В лучшем случае это ведёт к постановке под внешнее управление, в худшем — к «майдану», влекущему за собой гражданскую войну, — отметил Коровин. — Происходит восстановление сотрудничества с Россией в конкретных сферах: экономике, безопасности, борьбе с терроризмом — с перспективой включения Азербайджана в интеграционные проекты с участием нашей страны».
Общая энергия
Владимир Путин — четвёртый лидер иностранного государства, прибывающий с официальным визитом в Азербайджан за последний месяц. 25 августа в рамках своего турне по закавказским странам Баку посетила канцлер Германии Ангела Меркель.
- Визит Ангелы Меркель в Баку
- Reuters
- © Axel Schmidt
Затем 15 сентября настал черёд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний иностранный лидер, встретившийся с Ильхамом Алиевым (24 сентября), — президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который прибыл на чемпионат мира по дзюдо: ранее он занимался этим видом спорта профессионально. За это время визит в Азербайджан нанесли также вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
В центре внимания большинства иностранных лидеров и политиков, посетивших в последний месяц Азербайджан, были вопросы энергетического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности. Баку готов выступить поставщиком углеводородов — в первую очередь для Европы. В мае текущего года было официально открыто строительство «Южного газового коридора», который предусматривает транспортировку в страны ЕС 10 млрд кубометров азербайджанского газа ежегодно. Первые поставки по строящемуся газопроводу намечены на 2020 год. Кроме того, в июне 2018-го был открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предусматривающий перекачку до 16 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу и Турцию каждый год.
По словам Киреева, нельзя исключать, что энергетическое сотрудничество будет обсуждаться на встрече Путина и Алиева. Ранее на экспертном уровне обсуждалась возможность подключения российских компаний к «Южному газовому коридору».
- Платформа по добыче газа на Каспийском море в Азербайджане
- globallookpress.com
- © Artur Widak
«Речь может пойти об энергоресурсах, в том числе о возможности России принять участие в проектах, которые изначально рассматривались как направленные на уменьшение влияния нашей страны, — полагает Киреев. — Но сейчас отношения Москвы и Баку в области энергетики — партнёрские».
Россия не выступает против поставок азербайджанского газа куда угодно, в том числе и в Европу, подчеркнул Коровин.
«В целом этот газ менее интересен для Европы, чем российский, но вместе с тем он может обеспечить подлинную конкуренцию на рынке углеводородов, которая, в свою очередь, обеспечит подлинную энергетическую безопасность европейских стран, в отличие от американских проектов, которые направлены на вытеснение всех остальных с европейского энергетического рынка», — отметил эксперт.
Приоритеты безопасности
Успели встретиться с Ильхамом Алиевым за текущий месяц также два представителя НАТО — заместитель генсека альянса Роуз Готтемёллер и председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Сотрудничество формально нейтрального Баку с альянсом обсуждалось и в ходе визита президента Азербайджана в Хорватию 6 сентября 2018 года.
- Замгенсекретаря НАТО Роуз Готтемёллер на встрече с Ильхамом Алиевым
- © president.az
Как считает Коровин, особое внимание, проявленное представителями НАТО к Азербайджану, связано с сигналами со стороны Баку о возможности сближения с Москвой и в военно-политической области, после того как 16 августа глава российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества со стороны Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли заявил о «целесообразности рассмотрения вопроса об участии Азербайджана в ОДКБ».
«Между этими событиями есть прямая связь. Визиты представителей Североатлантического альянса вызваны беспокойством руководства НАТО, — отметил Коровин. — На их глазах распадается модель однополярного мира, в которую они столько лет вкладывались. Однако вряд ли Алиев пойдёт у них на поводу, видя, как в соседней Турции именно наиболее тесно связанная с НАТО часть офицерства приняла участие в попытке госпереворота в 2016 году».
Как подчеркнул Киреев, сейчас Азербайджан пристально следит за ситуацией на своих южных рубежах, и эта тема также может быть затронута на переговорах в Баку. 10 июля 2018 года Служба государственной безопасности Азербайджана отмечала, что число граждан страны, выехавших на «джихад» в Сирию, составило 1000 человек.
Кроме антитеррористической координации с действующей в Сирии Москвой для Баку важно и то, как проходит взаимодействие между его ближайшими соседями, интересы которых пересеклись в конфликтной зоне: Россией, Ираном и Турцией. С 2016 года проходят саммиты Россия — Иран —Азербайджан. В конце 2018 года лидеры трёх стран снова соберутся. На этот раз — в Москве.
«Речь может пойти о выстраивании единой системы коммуникаций с Ближним Востоком, Турцией и Ираном», — отмечает Киреев.
Карабахский фактор
Азербайджан всегда подчёркивал, что ценит роль России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Обычно обстановка в этой зоне становится предметом обсуждения на всех встречах российского лидера со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Эксперты отмечают, что, скорее всего, Владимир Путин и Ильхам Алиев и на этот раз не обойдут вниманием ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
«Сейчас Россия прикладывает особые усилия к урегулированию конфликта и является обязательным участником всех процессов связанных с Нагорным Карабахом», — отмечает Киреев.
Так, ситуация в зоне конфликта, где сталкиваются интересы Армении и Азербайджана, обсуждалась 8 сентября в ходе визита в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Однако, по мнению Киреева, несмотря на то, что у Москвы есть рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван, и для Армении, и для Азербайджана любые уступки в этом вопросе будут крайне болезненными, в первую очередь из-за того внимания, которое в национальной идеологии двух стран уделялось последние десятилетия Карабаху.
«Россия не участвует в армяно-азербайджанском конфликте и по-отечески взирает на эти два государства, — отмечает Коровин. — Мы заинтересованы не в том, чтобы встать на одну или другую сторону, а в том, чтобы преодолеть противоречия, урегулировать конфликт. А возможно это исключительно через сближение обеих стран с Россией и вхождение в единый с Москвой интеграционный проект, что позволит снять геополитическую напряжённость».
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