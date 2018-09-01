«Контракты превышают $5 млрд»: глава Азербайджана заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с РФ

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Сочи. Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, глава Азербайджана заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. RT вёл прямую трансляцию.