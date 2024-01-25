Ликвидировали французский ЗРК: Минобороны РФ сообщило об уничтожении комплекса SAMP-T в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило о ликвидации на Херсонском направлении зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства. В его состав входят РЛС, пункт боевого управления и самоходные пусковые установки, максимальная дальность действия ЗРК — 100 км. Как предполагают эксперты, поражение SAMP-T стало результатом грамотной работы разведки и применения высокоточного оружия.

На Херсонском направлении российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T французского производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Наряду с SAMP-T были поражены радиолокационная станция ЗРК С-300, склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ. Удары наносились ракетными войсками и артиллерией и ударными беспилотниками.

«Уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сводке военного ведомства России.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Лямин назвал уничтожение SAMP-T большим успехом российской армии в зоне СВО. По его словам, потеря этого ЗРК наверняка обнажила важный участок обороны противника.

«Киевский режим очень дорожит любым западным зенитным комплексом. ВСУ испытывают дефицит средств ПВО и зенитных управляемых ракет (ЗУР). Из доступной нам информации можно сделать вывод, что неприятель получил не так много SAMP-T. Это штучный товар вроде Patriot PAC-3. Утрата даже отдельных его элементов ослабит вражескую ПВО», — подчеркнул Лямин.

Напомним, представители киевского режима и западные СМИ неоднократно сетовали на недостаток в составе украинских формирований ЗРК и боеприпасов к ним.

10 января в Вильнюсе на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой Владимир Зеленский назвал дефицит средств ПВО проблемой номер один для ВСУ. В начале нынешнего месяца с заявлениями о нехватке зенитных ракет выступал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Приближен к Patriot

SAMP-T был разработан европейским консорциумом Eurosam. В частности, в создании ЗРК участвовали французские компании MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) и Thales. Проект был запущен в 1989 году и завершён в середине 2000-х.

ЗРК предназначен для защиты аэропортов, морских баз и других важных крупных объектов. Комплекс состоит из многофункциональной радиолокационной станции (РЛС), пункта боевого управления и самоходных пусковых установок вертикального старта на автомобильном шасси.

Пусковая установка ЗРК SAMP-T

AFP

© Ludovic MARIN

SAMP-T способен отражать атаки БПЛА, самолётов-невидимок, крылатых и баллистических ракет. Как утверждается в материалах Thales, технические возможности ЗРК позволяют перехватывать разные типы манёвренных и скоростных целей.

Комплекс может обстреливать десять воздушных объектов, определяя наиболее приоритетные. Боекомплект системы — до 48 ракет. Для перехвата используются двухступенчатые ЗУР типа ASTER.

Боеприпас оснащается твердотопливным ускорителем, который обеспечивает наиболее оптимальную траекторию полёта. Также ЗУР имеет электромагнитную активную головку самонаведения, которая обеспечивает высокую точность при любых погодных условиях. Максимальная дальность полёта ASTER — 100 км, скорость — 4,5 Маха.

Как отметил Юрий Лямин, SAMP-T можно назвать вполне современным средством ПВО. По словам эксперта, к преимуществам ЗРК относят высокий уровень автоматизации, быстроту развёртывания на местности, что повышает скорость реакции на воздушные угрозы.

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«На одной пусковой установке SAMP-T расположено восемь ракет ASTER-30. В общей сложности один комплекс или батарея может включать до шести установок. Из западных ЗРК к функционалу SAMP-T ближе всего американский Patriot PAC-3. Больше всего такие средства ПВО востребованы для защиты обширных объектов. В зоне СВО это промышленные предприятия, военные базы», — сказал Лямин.

В беседе с RT военный эксперт Олег Шаландин предположил, что боевая эффективность SAMP-T несколько уступает российским ЗРК. При этом европейские разработчики создали высокотехнологичные многофункциональный радар и зенитную ракету.

«SAMP-T — это действительно достаточно современный ЗРК, хотя он чуть похуже по своим возможностям по сравнению с нашими комплексами. SAMP-T прикрывает значимые районы, в том числе объекты военной инфраструктуры. Это одно из имеющихся на вооружении ВСУ таких серьёзных средств ПВО», — рассуждает Шаландин.

«Сложно выявляемые цели»

Точное количество полученных украинскими формированиями SAMP-T не сообщается. Была информация, что передача ВСУ этих ЗРК вошла в шестой пакет помощи из Италии, который был одобрен ещё в феврале прошлого года. Он предполагал совместную с Францией поставку комплексов и ракет на общую сумму €800 млн.

До этого в начале января 2023 года итальянская газета La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне сообщала о давлении Белого дома на Рим по вопросу поставок ЗРК. В частности, о необходимости ускорить одобрение этой помощи заявлял помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьер-министра Италии Франческо Тало.

ЗРК SAMP-T на военном параде в Париже, 14 июля 2023 года

AFP

© Ludovic MARIN

После этого европейские СМИ опубликовали информацию, что Париж и Рим договорились о выпуске для Украины 700 ракет Aster-30 для SAMP-T. Стоимость производства ЗУР оценивалась в €2 млрд.

Юрий Лямин сомневается, что Италия передала киевскому режиму большое количество ЗРК французского производства. По словам эксперта, SAMP-T является дорогостоящей техникой. Кроме того, у французских предприятий ограниченные возможности по их производству.

«Европа выпустила не так много SAMP-T, а теперь ей приходится, видимо, за собственные средства под давлением американцев производить комплексы и ЗУР к ним для нашего противника. К тому же это дорогостоящее средство ПВО. Скорее всего, киевский режим получил одну батарею SAMP-T и дальнейшие перспективы поставок неясны», — сказал Лямин.

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Как считает эксперт, уничтожение ЗРК французского производства, о котором сообщило Минобороны РФ, является трудновосполнимой потерей для ВСУ. По мнению Лямина, SAMP-T располагаются на отдалении от линии боевого соприкосновения (ЛБС), поэтому удар по комплексу мог быть нанесён ударными БПЛА «Ланцет» или высокоточным ракетным оружием.

«Мы не знаем информации о масштабах поражения SAMP-T. Как правило, элементы комплекса располагаются на определённом расстоянии друг от друга. Возможно, уничтожили радар или несколько пусковых установок. Если комплекс находился не слишком далеко от ЛБС, то по нему могли отработать «Ланцеты», а на большом расстоянии — ракеты ОТРК «Искандер», — предположил Лямин.

Схожей точки зрения придерживает Олег Шаландин. По словам эксперта, российская армия прилагает значительные усилия, чтобы выслеживать и уничтожать поставленные киевскому режиму средства ПВО западного производства.