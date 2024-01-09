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Представитель ВСУ заявил о дефиците управляемых зенитных ракет у армии Украины

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Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинская армия в настоящий момент испытывает нехватку управляемых зенитных ракет.
Представитель ВСУ заявил о дефиците управляемых зенитных ракет у армии Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом Игнат заявил в эфире украинского телемарафона.

«Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что ряд западных стран уже «в разы» увеличили производство снарядов для ВСУ, однако этого всё равно не хватает, чтобы покрыть все нужды украинских войск.

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.

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