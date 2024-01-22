«Русские продолжают оказывать давление»: Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов

Украинское контрнаступление в 2023 году не принесло желаемых результатов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также, по его словам, конфликт показал, что оборонная промышленность ЕС «даже отдалённо не готова» к сложившейся ситуации. В связи с этим политик призвал Евросоюз наращивать производственные мощности для выпуска оружия и боеприпасов. Эксперты полагают, что Боррель действует на руку США, которые пытаются переложить часть расходов по содержанию киевского режима на ЕС. При этом европейским странам на фоне экономического спада в перспективе будет не до помощи Украине, отмечают аналитики.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что так называемое контрнаступление ВСУ в 2023 году не оправдало ожиданий. Такое мнение он выразил в колонке для издания El País.

«Прошлогоднее украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов, и русские продолжают оказывать на Украину давление, которое сопровождается интенсивными бомбардировками», — написал он.

В то же время Боррель полагает, что ВСУ «выиграли сражения за Киев и Херсон», а также «освободили» значительные территории.

Однако, по словам главы европейской дипломатии, конфликт на Украине показал, что оборонная промышленность Евросоюза «даже отдалённо не готова» к сложившейся ситуации. Он констатировал, что большая часть оружия, уже поставленного Киеву, передавалась из существующих арсеналов.

«Чтобы у нас была возможность их пополнять и поставлять больше оружия и боеприпасов, наши производственные мощности должны значительным образом увеличиться», — добавил Боррель.

Напомним, киевский режим начал масштабную наступательную операцию 4 июня 2023 года. Перед этим Запад передал Украине большое количество вооружений, в том числе танки Leopard и Challenger. В последующие месяцы Украине не удалось добиться каких-либо значимых успехов. Это обстоятельство неоднократно признавало украинское руководство, в частности Владимир Зеленский. В декабре в интервью AP он заявил, что в Киеве рассчитывали на более быстрые результаты.

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В то же время он связал отсутствие желаемой динамики с тем, что ВСУ не получили всего необходимого оружия от своих союзников.

Кроме того, в ноябре 2023-го главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва. В начале 2024 года Зеленский в интервью тому же изданию сказал, что утечки информации перед украинским контрнаступлением позволили России укрепить оборону.

В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одной из главных задач для ВС РФ в минувшем году стал срыв «громко заявленного Украиной и её натовскими союзниками» контрнаступления. Как подчеркнул министр, эта задача была успешно выполнена.

Позднее Шойгу заявил, что ВСУ в 2023 году потеряли свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Глава российского оборонного ведомства отметил, что ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

В свою очередь, Владимир Путин на полях Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» также констатировал, что контрнаступление ВСУ провалилось, а инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Причём на этом фоне киевский режим продолжает отказываться от переговорного процесса.

«Не хотят — не надо... Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления», — сказал Путин.

«Им будет не до Украины и не до помощи»

Комментируя заявление Борреля, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что политик действует на руку США, которые намерены сохранить действующий на Украине режим в качестве противовеса России, переложив при этом часть расходов по содержанию Киева на Евросоюз.

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«Боррель, как проводник американской политики, занимая один из ключевых постов в ЕК, генерирует линию о том, что нужно оказывать помощь. Помощь, которую раньше оказывали США, заблокировали представители Республиканской партии. В целом складывается впечатление, что администрация Байдена хотела бы перевалить бремя расходов на Евросоюз», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, политолог Евгений Михайлов, комментируя призывы Борреля к наращиванию выпуска оружия и боеприпасов, усомнился в готовности Европы увеличивать объёмы помощи Украине.

«Вопрос в том, чем они будут помогать. Во Франции пошли разговоры о европейской коалиции, о создании европейской армии. При том колоссальном экономическом падении, которое они испытывают, я думаю, им будет не до Украины и не до помощи», — сказал политолог в разговоре с RT.

Он также отметил, что Украина может попытаться сформировать несколько оборонительных линий, но Киев не располагает достаточными мощностями для их подготовки.

«Москва не будет ждать. Я допускаю, что в Киеве предпримут попытки отступления вглубь Украины. Но никакая оборонительная линия не сможет существовать без инфраструктуры, а мы как уничтожали, так и будем уничтожать её», — подытожил Михайлов.