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Боррель признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что летнее контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесло желаемых результатов.
Боррель признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

Об этом еврочиновник написал в статье для газеты El País.

Боррель не согласился с тем, что поддержка Украины со стороны западных стран начинает иссякать и не продлится долго.

При этом он признал, что «прошлогоднее украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов».

Кроме того, Боррель заявил, что вместо умиротворения ситуации на Украине странам Европы нужно удвоить свои усилия по вооружению Киева «необходимыми инструментами» и возродить европейскую военную промышленность.

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