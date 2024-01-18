Кулеба связал провал контрнаступления ВСУ с разведывательными дронами

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возможной причиной провала контрнаступления Вооружённых сил Украины стали разведывательные дроны.

Такое мнение дипломат выразил в ходе форума в Давосе.

«Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны — Украина и Россия — использовали разведывательные дроны», — цитирует его РИА Новости.

Кулеба объяснил, что эти дроны подключены к ударным беспилотникам. По его словам, это не позволяло солдатам перемещаться, поскольку разведывательные дроны сразу обнаруживали объект, передавали сообщение ударному дрону, после чего наносился удар.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera написала, что украинцы теряют веру во Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ.