«За 2023 год потери противника превысили 215 тысяч человек»: Шойгу заявил о методичном снижении боевого потенциала ВСУ

Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, киевский режим с подачи западных кураторов продолжает гнать на убой своих солдат. За 2023 год потери ВСУ оцениваются более чем в 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Попытки США реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счёт жизней украинцев лишь затягивают конфликт, указал Шойгу, подчеркнув, что Россия продолжит последовательно достигать целей специальной военной операции.

Украинские вооружённые формирования в 2023 году потеряли свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе первого в 2024 году тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Шойгу.

При этом он заметил, что киевский режим, потакая интересам западных стран, продолжает гнать на убой солдат ВСУ.

«Несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счёт жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт», — пояснил министр обороны РФ.

По его словам, Россия «продолжит последовательно достигать цели специальной военной операции».

Вступительное слово министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

Задачи на 2024 год

Наряду с этим Сергей Шойгу рассказал о первоочередных и системных задачах на 2024 год, поставленных перед Минобороны РФ с учётом характера военных угроз и военно-политических рисков.

«Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире. Кроме того, продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах», — сказал министр.

Также, по словам главы оборонного ведомства, будут сосредоточены усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в СВО.

«Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжёлых ударных. В наших ближайших планах — улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки», — сказал он.

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Кроме того, полученный в ходе СВО опыт будет использоваться в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях. Продолжится совершенствование форм и способов применения войск, актуализация положения боевых документов, уставов и наставлений.

Ещё одним приоритетом Минобороны России останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей.

«Все они должны иметь равные гарантии», — подчеркнул министр.

Речь идёт о получении статуса ветерана боевых действий, положенных выплатах, приобретении жилья, а также медицинском обслуживании, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

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«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооружённых сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и её союзников», — заключил Шойгу.

Итоги 2023 года

Напомним, 26 декабря Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании сообщил об успешном выполнении главной задачи специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ.

По его словам, Верховный главнокомандующий РФ высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач.

Глава МО РФ отметил, что определяющими факторами в успехе российских войск стали создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надёжность и результативность российской военной техники, а также умелые и решительные действия военнослужащих.

«Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идём к достижению заявленных целей спецоперации», — подчёркивал он.