«Успешно выполнена»: Шойгу заявил о достижении главной цели 2023 года по срыву контрнаступления ВСУ

Министерство обороны России успешно выполнило главную задачу уходящего 2023 года, сорвав громко заявленное киевским режимом и его союзниками из НАТО контрнаступление ВСУ в зоне СВО, заявил Сергей Шойгу. По его словам, Владимир Путин высоко оценивает работу руководства и личного состава оборонного ведомства. Министр добавил, что армия России последовательно идёт к достижению заявленных целей СВО, постоянно занимая более выгодные позиции и расширяя подконтрольные территории.

Главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.

«Верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач. Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление Вооружённых сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Шойгу.

По его словам, определяющими факторами в успехе российских войск стали создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надёжность и результативность российской военной техники, а также умелые и решительные действия военнослужащих.

«Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идём к достижению заявленных целей спецоперации», — добавил министр обороны РФ.

Шойгу также отдельно отметил беспрецедентную поддержку российского народа, который благодаря патриотическому настрою и сплочённости стал надёжной опорой для участников СВО. По его словам, именно общие усилия в тылу и на фронте помогли ВС РФ завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения.

«Помним каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач. Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей были и остаются в числе наших приоритетов», — добавил он.

Кроме того, он отметил, что работники ОПК бросили вызов хвалёному западному военно-техническому потенциалу.

«Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы», — указал Шойгу.

Завершая выступление, министр обороны РФ подчеркнул, что ведомство продолжает плановую деятельность «по строительству крепких, надёжных, хорошо оснащённых, мотивированных вооружённых сил».

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«Только так можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие нашей страны и создать условия по стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом. Хочу поблагодарить всех вас за проделанную в уходящем году работу, за честное и ответственное отношение к порученному делу», — заключил он.

Ситуация в зоне СВО

Россия не намерена отказываться от целей, поставленных в рамках СВО, учитывая, что Запад продолжает придерживаться стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине. Об этом 19 декабря на ежегодном заседании расширенной коллегии Минобороны РФ заявил Владимир Путин.

Говоря о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения, президент подчеркнул, что российские войска владеют инициативой, в целом улучшая свои позиции.

«Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооружённых сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», — сказал Путин.

21 декабря начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов привёл данные, согласно которым потери ВСУ за последние полгода составили около 160 тыс. человек. Кроме того, были уничтожены более 3 тыс. бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт и 23 вертолёта украинских войск.