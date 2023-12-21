Герасимов: ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек

Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, заявил начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

«За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек», — заявил он.

Кроме того, были уничтожены более 3 тыс. бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёт и 23 вертолёта.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, в зоне СВО противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь «показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».