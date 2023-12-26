Шойгу заявил об успешном срыве контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.

Соответствующее заявление он сделал на итоговом тематическом селекторном совещании.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление Вооружённых сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — цитирует его ТАСС.

Также Шойгу отметил, что залогом успеха в выполнении данной задачи были отлично выстроенные системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность российских войск, самоотверженность и решительность бойцов, а также результативность российской военной техники.

Министр добавил, что президент России Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава российского Минобороны, поблагодарив людей за выполнение поставленных задач.

Ранее Шойгу заявил, что российский ОПК работает круглосуточно.