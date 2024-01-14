На Донецком направлении: ВС России уничтожили БМП Bradley в ходе спецоперации

ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении свыше 300 человек убитыми и ранеными, а также девять танков и четыре боевые машины пехоты, среди которых БМП Bradley производства США. Об этом заявили в Минобороны России. Наряду с этим в секторе поражено несколько артиллерийских систем, поставленных Киеву западными странами.

На Купянском направлении спецоперации благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Запад» во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны России.

Наряду с этим поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Кисловка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР). Противник потерял на этом направлении до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, в районе города Волчанска (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве.

В результате действий ВС РФ в этом секторе уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении военнослужащие подразделений группировки «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Весёлое, Новгородское и Невельское (ДНР).

Также поражены живая сила и военная техника 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих. Также уничтожены девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены две артиллерийские системы М777 производства США, САУ Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная пушка Dana чешского производства, а также орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поразили формирования 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Елизаветовка (ДНР). Противник потерял свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей.

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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихатки (Запорожская область). По оценкам МО РФ, противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, САУ Zuzana 2 словацкого производства и САУ «Гвоздика».

Ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево (Днепропетровская область), 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».