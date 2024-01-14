Военкор RT показал работу артиллеристов 85-й бригады на Артёмовском направлении

Военный корреспондент RT Александр Яремчук показал, как артиллеристы 85-й бригады Вооружённых сил России наносят удары по украинской армии при помощи противотанковой пушки Т-12 на южном фланге Артёмовска.

«В последнее время прилётов со стороны ВСУ на этом участке фронта стало меньше, хотя раньше противник сразу отвечал на наши удары обстрелами кассетными боеприпасами», — рассказал военкору российский военнослужащий.

По его словам, на этом участке фронта находится серьёзный укрепрайон ВСУ, который представляет собой бетонированные блиндажи глубиной более 3 м и настил из рельсов, пробить который удаётся только тяжёлыми снарядами.

Ранее стало известно, что артиллерия ВДВ уничтожила западную самоходную установку ВС Украины под Артёмовском.