Военкор RT показал работу артиллеристов 85-й бригады на Артёмовском направлении
- РИА Новости
«В последнее время прилётов со стороны ВСУ на этом участке фронта стало меньше, хотя раньше противник сразу отвечал на наши удары обстрелами кассетными боеприпасами», — рассказал военкору российский военнослужащий.
По его словам, на этом участке фронта находится серьёзный укрепрайон ВСУ, который представляет собой бетонированные блиндажи глубиной более 3 м и настил из рельсов, пробить который удаётся только тяжёлыми снарядами.
Ранее стало известно, что артиллерия ВДВ уничтожила западную самоходную установку ВС Украины под Артёмовском.