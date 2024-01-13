RT в Telegram
Подпишись

Артиллерия ВДВ уничтожила под Артёмовском самоходку ВСУ производства стран НАТО

Короткая ссылка
Артиллерия ВДВ уничтожила западную самоходную установку ВС Украины под Артёмовском, заявили в Минобороны России.

Отмечается, что разведка с помощью БПЛА обнаружила в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу ВСУ производства стран НАТО.

После этого полученные данные были переданы на пункт управления артиллерией.

В ведомстве сообщили, что после получения данных о цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и подготовили к применению 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Ранее военный корреспондент RT Александр Яремчук опубликовал видео того, как расчёт БМ-21 «Град» разнёс позиции ВСУ на южном фланге Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить