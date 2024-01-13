Артиллерия ВДВ уничтожила под Артёмовском самоходку ВСУ производства стран НАТО
Отмечается, что разведка с помощью БПЛА обнаружила в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу ВСУ производства стран НАТО.
После этого полученные данные были переданы на пункт управления артиллерией.
В ведомстве сообщили, что после получения данных о цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и подготовили к применению 152-мм гаубицу «Мста-Б».
Ранее военный корреспондент RT Александр Яремчук опубликовал видео того, как расчёт БМ-21 «Град» разнёс позиции ВСУ на южном фланге Артёмовска.